Онищенко считает День трезвости отличным поводом бросить пить

.Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечают 3 октября в память об американском активисте Джоне Финче, который всю свою недолгую жизнь посвятил борьбе с зеленым змием. В России свой День трезвости отметили незадолго до этого — 11 сентября, он совпадает с православным праздником Усекновение главы Иоанна Предтечи.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, последовательного поборника здорового образа жизни Геннадия Онищенко, чем больше таких дней в календаре, тем лучше.

«Очень хорошо, что есть еще один день, чтобы поговорить, как снизить потребление алкоголя в нашей стране, что сделано на ниве борьбы с алкоголизмом и что еще предстоит сделать, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Будь моя воля, я бы все 365 дней в году, а в високосные — все 366 — сделал днями трезвости. Так что, на мой взгляд, для тех, кто еще не расстался с этой пагубной привычкой, День трезвости — это отличный повод бросить пить».

Онищенко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила усилия России по борьбе с этим злом. По мнению ВОЗ, снижению употребления алкоголя на душу населения в РФ на 43% способствовали несколько факторов, среди которых — повышение акцизов, введение минимальной розничной цены на водку, система мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет торговли спиртным в вечернее и ночное время. Это привело к значительному сокращению смертности в России, а средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла в нашей стране исторического максимума — почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин, напомнил парламентарий.

«Да, показатели улучшились, но рано нам еще почивать на лаврах, рапортовать об успехах и предаваться умиротворяющим разговорам, — считает Онищенко. — Да, мы двигаемся вперед, но двигаемся недопустимо медленно и очень мелкими шажками. Поэтому, пользуясь этим днем, еще раз напоминаю о необходимости пропаганды, особенно в молодежной среде, трезвого образа жизни».

Онищенко вновь потребовал убрать с экранов телевизоров и кинотеатров любую рекламу алкоголя, в том числе скрытую, и в очередной раз с возмущением отозвался о планах вновь разрешить продажу пива на стадионах.

«Любой курящий и пьющий положительный герой на экране — это преступление, и никакие гневливые ужимки режиссеров, что мол это искажает правду жизни, меня не убедят в обратном», — отметил Онищенко.

Парламентарий посоветовал российским работникам кино и телевидения поучиться в этом вопросе у голливудских коллег, где действуют на этот счет весьма жесткие правила. Также Онищенко горячо поддерживает любые меры, снижающие доступность алкоголя, как экономические (повышение акцизов), так и запрет продавать спиртное в жилых домах, вблизи учебных и медицинских учреждений и так далее.