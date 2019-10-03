Сенатор назвал иностранное вмешательство в выборы тестом для России

Москва, 3 октября. В Совфеде РФ выборы в Мосгордуму назвали пиком иностранного вмешательства в избирательную кампанию. Об этом сообщил председатель комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

В настоящее время комиссия готовит доклад об иностранном вмешательстве в российские выборы. Члены комиссии выявили, что иностранные силы пытались оказать влияние не на сами выборы в Мосгордуму. «Определенные силы» попытались проверить способность руководства России реагировать на несанкционированные акции, убеждены в комиссии.

Во время избирательной кампании в Мосгордуму было зафиксировано большое количество правонарушений.

«Были задержания граждан, случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права», — привел примеры Климов.

«Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле», — высказал он свою точку зрения.

Председатель комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела убежден, что для нейтрализации вмешательства необходимо менять российское законодательство, передает «Известия».

Напомним, комиссия СФ РФ по наблюдению за избирательной кампанией работала с 30 мая по 12 сентября текущего года.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о вмешательстве во внутренние дела России. ФАН установлено, что каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции. Заместитель председателя комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Николай Рыжак пригласил ФАН посетить заседание спецоргана.