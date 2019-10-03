Военные ДНР сбили беспилотник ВСУ «Фантом»

Донецк, 3 октября. Военнослужащие Донецкой Народной Республики сбили беспилотник «Фантом» Вооруженных сил Украины, которым киевские силовики корректировали огонь по территории региона. Об этом рассказали в управлении Народной милиции ДНР.

По данным оборонного ведомства, инцидент произошел накануне в районе села Белая Каменка.

«Уничтожен очередной беспилотник ВСУ типа «Фантом», который использовали боевики 35-й бригады для корректировки огня 120-миллиметровых минометов», − говорится в сообщении.

В управлении Народной милиции отметили, что это уже второй украинский БПЛА, сбитый силами ДНР в октябре этого года.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. Украинские силовики на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что свидетельствует о нарушении минских соглашений.

Ранее в четверг стало известно, что бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета район населенного пункта Сокольники в ЛНР. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.