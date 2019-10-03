Сирия, 3 октября. Курды задержали трех гражданских лиц в Хасаке по обвинению в сотрудничестве с ИГ1. В городе Багдад в Ираке был введен комендантский час. САА продолжает подрывные работы в Алеппо и его окрестностях, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают работу по разминированию местности в Алеппо и его окрестностях.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом сил САР на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало нападение на САА на востоке провинции Хомс; заявило об убийстве трех проасадовских бойцов в Даръа; подозревается в установке СВУ в городе Меркада на юге Хасаки.

Курды: арестовали трех гражданских лиц в городе Хасака по обвинению в сотрудничестве с ИГ.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили новый этап работ по разминированию местности в окрестностях административного центра провинции. Саперы были задействованы в районе Карам-Майсар, а также в деревне Кафр-Хаддади в период с 9.00 до 14.00. Напомним, Алеппо был полностью освобожден от оккупации исламистов в декабре 2016 года. С тех пор в городе и его предместьях продолжаются работы по уничтожению следов военного присутствия боевиков.

Провинция Хомс

Информационный портал Qasioun-News сообщает о том, что на востоке провинции Хомс произошло нападение боевиков «Исламского государства». Террористы подпольных групп ИГ атаковали военные объекты радикалов в пустынном районе восточнее Пальмиры. По предварительным данным, несколько сирийских солдат были убиты, тем не менее пока данная информация нуждается в подтверждении. Напомним, многие военные эксперты уверены, что джихадисты террористической группировки, до сих пор осуществляющие вылазки в пустыне Бадия Аш-Шам, координируют свои действия с силами проамериканской коалиции. Как известно, несколько месяцев назад в ходе допроса один из радикалов ИГ, взятых плен в Эс-Сувейде, признался в том, что проходил обучение на базе США «Ат-Танф».

Провинция Идлиб

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по местам базирования боевиков на окраинах «Большого Идлиба». Согласно данным военного источника в сети Twitter (anasanas84), обстрелам подверглись огневые позиции исламистов поблизости от населенных пунктов Кафр-Саджна, Кансафра, Сфухен и Ар-Ракая. Сведения о возможных потерях радикалов в живой силе или военной технике пока формируются. Напомним, атаке сил САР на данном направлении подвергаются джихадисты антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и выступающих на его стороне бандгрупп.

Провинция Даръа

Twitter-канал (jacksanders1965) сообщает о том, что в социальных сетях подконтрольных «Исламскому государству» источников появились сообщения об убийстве трех проасадовских ополченцев-шиитов в городе Даръа. Официальные СМИ данную информацию пока не подтверждали. Напомним, в первой половине дня поступали сведения о нападении на одного из жителей района Даръа Аль-Балад, которого налетчики обвинили в связях с властями. Как известно, боевики присягнувшей на верность ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» занимали юго-западные районы провинции до июля прошлого года.

Провинция Хасака

Новый взрыв прогремел в южной части Хасаки в городе Меркада. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что детонировало взрывное устройство, установленное неизвестными. О последствиях инцидента пока ничего неизвестно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек».

Между тем курды возобновили обыски в административном центре провинции. Рейды «демократических сил» прошли в квартале Гвейран, в результате чего были арестованы три человека, в том числе женщина. Им было предъявлено обвинение в установке СВУ.

Ирак

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди объявил о введении комендантского часа в городе Багдад. На это власти страны подвигли продолжающиеся народные протесты, а также действия террористов «спящих ячеек» «Исламского государства», которые время от времени предпринимают вылазки в столице. Согласно информации новостного портала Iraqi News, протестующие выступают против безработицы, коррупции и низкого качества услуг, предоставляемых государством. Отмечается, что демонстранты вступили в вооруженное противостояние с силами правоохранительных органов, что привело к гибели нескольких человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.