Внебрачный сын обнаружился у Ивана Краско накануне 89-летия актера

Москва, 3 октября. Неизвестный мужчина связался с российским актером Иваном Краско и заявил, что является его внебрачным сыном. Об этом в четверг сообщил директор Краско — Вячеслав Смородинов.

По его словам, телефонный разговор произошел в середине сентября, незадолго до 89-летия артиста. Краско пригласил своего собеседника на день рождения, однако тот так и не явился на торжества.

«Собственно говоря, этот человек пропал и не появился, телефон выключен», — пояснил Смородинов Пятому каналу.

В разговоре с изданием «Собеседник» Краско отметил, что готов принять в семью своего внебрачного сына, если тот действительно окажется его отпрыском. Он также сообщил, что у человека, который с ним беседовал, есть дочь, а значит, у Краско может появиться еще одна внучка.

Ранее Иван Краско прокомментировал смерть своего сына Андрея, который скончался от сердечной недостаточности. По его словам, причиной смерти стала алкогольная зависимость. Краско-старший сожалеет, что рядом с его сыном не оказалось женщины, которая спасла бы его от алкоголя.

Напомним, что Иван Краско снимался в фильмах «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Афганский излом», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба», а также «Мы из будущего 2». Кроме того, актер известен ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей 2», «Агент национальной безопасности 3», «Убойная сила 4» и «Марш Турецкого 4».