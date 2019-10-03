Миро назвала «бумерангом» новость об измене Меладзе Брежневой

Москва, 3 октября. Популярной певице Вере Брежневой, которая, как утверждает пресса, увела продюсера Константина Меладзе из семьи, бумерангом «прилетел ответ», заявила блогер Лена Миро, комментируя слухи об измене композитора.

Миро в своем блоге в «Живом журнале» вспомнила высказывание бывшей жены Меладзе, которая на протяжении десяти лет не знала, что муж изменяет ей с участницей «ВИА Гры». Вот теперь 37-летняя знаменитость попала в ту же историю, в которой когда-то была ее соперница, считает блогер.

«Была старая жена. Появилась новая Верочка. Теперь жена — старая Верочка, а на горизонте — свежая Эрика, — написала автор блога. — Злые завистницы светской Москвы и эскортограмщицы злобненько потирают ручки — Верочке бумерангом прилетел ответ».

Скандальная писательница также обратила внимание своих читателей на то, что типаж Брежневой и якобы новой пассии Меладзе Эрики Герцег один и тот же. Единственное, как утверждает Миро, нынешняя участница герл-группы «чуть выше карлицы и посвежее».

Ранее ряд СМИ сообщил, что у Меладзе появилась любовница. По информации прессы, продюсер якобы состоит в романтических отношениях с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Ни композитор, ни певица не прокомментировали эти сообщения, зато Брежнева отреагировала на слухи об измене мужа, подчеркнув, что ходить налево супругу некогда.