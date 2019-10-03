Путин подписал указ об увеличении доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 с 45% до 100%. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, правительству поручается в течение шести месяцев обеспечить реализацию мероприятий, связанных с увеличением доли «Ростелекома» в Tele2, а также представить предложения об уточнении доли РФ в уставном капитале «Ростелекома». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, о согласовании базовых условий по консолидации 100% Tele2 «Ростелекомом» глава компании Михаил Осеевский заявил еще в марте. По его словам, в результате консолидации появится предприятие, выручка которого может составить 500 млрд рублей. Осеевский добавил, что Tele2 будет дочерней структурой с самостоятельным менеджментом.