Захарова объяснила, что мешало досконально расследовать дело MH17

Москва, 3 октября. В расследовании дела о катастрофе малайзийского Boeing-777, разбившегося в Донбассе летом 2014 года, был целый ряд несостыковок и противоречий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат объяснила, что мешало досконально расследовать катастрофу рейса MH17.

«Я не знаю правовой системы, в которой отсутствовало бы понятие презумпции невиновности. Когда ведущие страны мира занимаются формированием общественного мнения, непосредственно указывая на «виновных», не имея доказательств и права это делать, это означает конец существующего отношения к праву в мире. Это значит падение уважения к праву во всем мире. Именно эта причина кроется в ответе на вопрос, что мешало досконально расследовать падение малайзийского Boeing. В этом деле был целый ряд несостыковок и противоречий», — отметила дипломат.

Ранее депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны тщательнее расследовать роль Украины в крушении малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17.

Напомним, летом 2014 года Boeing-777 малайзийских авиалиний, следовавший по направлению Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Жертвами трагедии стали 298 человек. Расследование катастрофы ведет международная следственная группа под руководством Нидерландов, которая заявляет, что самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы доставленной из России. В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало секретные документы. По данным оборонного ведомства, ракета, которой сбили Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она в Россию не ввозилась.

Выводы Совместной следственной группы критиковал и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он отметил, что следствие по MH17 пытается обвинить Россию в причастности к трагедии, однако не предоставляет при этом никаких доказательств. Выпустить ракету, подчеркнул он, могли украинские власти, имеющие подобное вооружение.