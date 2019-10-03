Помогать несмотря ни на что — девиз доктора-патриота Леонида Рошаля

«Детский доктор мира», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль видит истинный патриотизм в преданности выбранному призванию: врачи должны помогать соотечественникам несмотря ни на что.

Столько титулов, сколько у Леонида Михайловича нет, пожалуй, ни у кого из ныне живущих. Рошаль — обладатель звания «Национальный Герой России», «Россиянин года», «Человек десятилетия», «Звезда Европы» и многих других. Но большинство знает его как «детского доктора мира» — таким званием его наградили журналисты в 1996 году. Действительно, наверное, не осталось ни одной страны, в которой Леонид Михайлович не побывал с гуманитарной миссией, но сердцем он всегда оставался здесь, в России.

В 1990 году Рошаль возглавил Международный комитет помощи детям при катастрофах и войнах. Цель фонда — обеспечение транспортировки и оплата оборудования для врачей международной бригады скорой помощи. Опыт международной работы в опасных зонах у Леонида Михайловича уже был: в 1998 году он помогал спасать детей, пострадавших от землетрясения в Армении в 1988 году. Позже он продолжил спасать детей, попавших в тяжелую ситуацию во время войн в Ираке и Чечне, революции в Румынии, землетрясений в Египте, Турции и Индии.

В 2002 году, когда вся страна с содроганием наблюдала за захватом террористами театра на Дубровке, Леонид Рошаль мужественно вел переговоры с террористами. Благодаря его дипломатическим навыкам, заложникам предоставили воду и медикаменты, а из здания освободили восьмерых детей.

Леонид Михайлович далеко не всегда согласен с политикой правительства в вопросах здравоохранения, однако он всегда предлагает конструктивные альтернативные решения и всегда находит способ достучаться до чиновников. Например, в 2011 году Рошаль выступил на Первом Всероссийском Форуме медицинских работников с большим докладом о недостатках системы здравоохранения в России. Его критику услышали и поддержали. По итогам доклада стипендию интернов и ординаторов увеличили в два раза, а старые нормы обеспеченности населения медицинским персоналом пересмотрели: количество медиков в отдаленных деревнях и селах увеличилось.

Истинный патриотизм Леонид Михайлович видит в верности собственному призванию. Что такое патриотизм, Рошаль понял в первые постперестроечные годы. Об этом он рассказал в интервью журналу «Босс».

«Когда речь заходит о патриотизме, я всегда говорю, что тем, кто пережил первую перестройку — врачам, учителям, научным сотрудникам, надо ставить памятник. У нас в институте из всего коллектива в коммерческий сектор ушло только два человека, все остальные продолжали трудиться за бесценок. Но каждый день эти люди приходили на работу, надевали белые халаты и лечили детей. Это совершенно потрясающе!», — восхитился Рошаль.

Леонид Михайлович не устает напоминать: призванием может стать любая профессия. Главное — честно и добросовестно трудиться.