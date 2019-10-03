СК РФ тщательно проверит инциденты в Челябинске и Москве после публикаций в СМИ

Москва, 3 октября. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить инциденты в Челябинске и в Москве, о которых сообщили СМИ.

Сотрудники СК РФ начали доследственную проверку информации о том, что москвичка с двумя детьми не может попасть в квартиру, в которой выкупила долю. Она располагает постановлением суда, но соседи игнорируют женщину.

Следователи также проверяют видео с избиением школьника группой сверстников в Москве. Возбуждено уголовное дело о побоях.

На сайте СК РФ отмечается, что сотрудники СК РФ Челябинской области задержали подозреваемого в гибели женщины. Правоохранители считали, что у женщины случился инфаркт. Но родственники настаивали, что она скончалась от побоев.

Бастрыкин поручил изучить все жалобы родственников погибшей и причины несвоевременной реакции правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в московской школе группа мальчиков окунула сверстника головой в унитаз. Этот процесс записывался на телефон, позднее видео слили в Сеть.