Экс-депутат Рады не увидел оснований для созыва СНБО из-за «формулы Штайнмайера»

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала от нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского созвать Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за «формулы Штайнмайера».

«В связи с событиями, которые происходят, фракция «Европейская солидарность» требует от Зеленского немедленного созыва СНБО, чтобы обсудить последствия реализации подписанной в Минске формулы с профессионалами, а не в узком кругу из офиса президента, как это было до сих пор», — говорится в заявлении.

Члены партии «Европейская солидарность» не являются профессионалами, и нет никаких оснований для привлечения их к обсуждению «формулы Штайнмайера», считает экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Он обращает внимание, что у Петра Порошенко есть свои личные интересы и экс-президент никогда не был в «фарватере интересов Украины».

«Эти интересы всегда доминировали над интересами общественности. Он решает главную для себя задачу, а именно — перевести свои уголовные дела в политические. Нужно признать, ему это удается. За счет «формулы Штайнмайера» или какого-либо другого процесса, это не имеет значение», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Все договоренности в рамках минского процесса были заключены во время периода правления Порошенко, отмечает экс-депутат. Кроме того, «формула Штайнмайера» была согласована при Порошенко, говорит он.

«Этой формуле скоро будет четыре года. И этот человек (Порошенко. — Прим. ФАН), манипулируя общественным мнением, решает для себя стратегически важную задачу по переводу своих уголовных дел в ранг политических», — сообщил собеседник ФАН.

Члены партии Порошенко не являются профессионалами, так как их опыт управления показал провал во всех направлениях, поясняет Килинкаров.

«Во-первых, это касается вопросов начиная с установления мира и заканчивая провалами в экономике. Во-вторых, они не являются членами СНБО, и нет никаких оснований, чтобы их привлекать для обсуждения этой темы. В-третьих, это внешняя политика является вопросом Зеленского. Таким образом, господин Порошенко забыл, что не является президентом страны, а был позорно выброшен избирателями Украины», — рассказал политик.

Формула, предложенная экс-главой МВД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером в 2015 году, предусматривает проведение выборов в Донбассе и предоставление региону особого статуса. При этом местное самоуправление предлагается ввести в день голосования, а не через две недели после выборов.

1 октября сообщалось, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера». В ЕС приветствовали это решение и выразили надежду на дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе. Однако затем украинская сторона опровергла заявление о согласовании «формулы Штайнмайера».

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году. Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новым киевским властям, тогда правительство Украины начало против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию.

Урегулировать ситуацию в регионе пытаются в том числе участники контактной группы в Минске. Они приняли уже несколько соглашений, предусматривающие шаги по деэскалации, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Так, по данным республик, ВСУ почти каждые сутки совершают обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР из запрещенных видов оружия.