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Ушаков прокомментировал возможность проведения «нормандского» саммита 16 октября

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Ушаков прокомментировал возможность проведения «нормандского» саммита 16 октябряСочи, 3 октября. Согласования конкретных дат проведения встречи в нормандском формате еще не было. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я не знаю, пока еще не договаривались о конкретных сроках», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о возможной дате проведения нормандского саммита.

Он также отметил, что сроки проведения встречи пока не обсуждаются вообще, и уточнил, что собрание «четверки» 16 октября (именно об этой дате переговоров говорят некоторые эксперты) вряд ли будет возможным из-за загруженности российского лидера Владимира Путина.

«Я знаю, что у нас в середине октября были трудности с графиком, это я точно знаю», — объяснил помощник президента РФ. 

В «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Это объединение стран было создано с целью урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Источник: РИА Новости
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