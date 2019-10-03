Курды держат в своих тюрьмах в Сирии бок о бок по 5000 членов ИГ*, детей и невиновных

Журналисты канала ITV и ряда других информагентств показали, как устроен тюремный лагерь на удерживаемых курдами территориях, где заключены боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и предполагаемые сторонники террористической организации. Почему данные тюрьмы представляют большую угрозу для Сирии и всего региона? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

На одном из таких объектов на северо-востоке САР, где побывали западные журналисты, содержится порядка пяти тысяч заключенных. Все они, как можно увидеть на фото и видео, облачены в оранжевые робы и размещаются в очень тесных камерах.

Кроме того, террористы и подозреваемые никак не разведены по отдельным помещениям, о чем писала также газета Times. В результате рядом друг с другом легко можно увидеть закоренелых джихадистов, причастных, в частности, к убийствам мирных граждан, и несовершеннолетних подростков и детей, даже мальчиков до 12 лет.

Но еще большую тревогу вызывает тот факт, что данные тюрьмы стали целями еще действующих ячеек ИГ1, которые в большом количестве присутствуют в зоне оккупации Демократических сил Сирии (SDF). Даже лично лидер группировки Абу Бакр Аль-Багдади призвал сторонников совершать рейды на данные объекты, чтобы освободить заключенных и вновь нарастить численность исламистов в САР.

Но хватит ли сил у курдских радикалов отразить подобные планируемые атаки? Увеличение числа нападений «спящих ячеек» на конвои, КПП и другие объекты SDF, которые стали ежедневными, вызывают сомнения.

Между тем у курдов, которые и сами являются захватчиками в Заевфратье, нет никаких легитимных прав для того, чтобы вершить суд над предполагаемыми террористами или чтобы принимать решения по высылке тех или иных иностранных боевиков на родину.

В итоге тысячи джихадистов вперемешку с детьми и, наверняка, с большим количеством невиновных сейчас просто «варятся» в душных камерах плохо защищенных курдских тюрем, как будто ожидая, когда подпольные бандгруппы ИГИЛ1 придут их вытащить. А они уже наготове.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул в интервью ФАН, что бойцы SDF проводят регулярные аресты в жилых районах за Евфратом, и это свидетельствует о том, что в подобных тюрьмах «Демократических сил» бок о бок с террористами может содержаться и большое число невиновных гражданских лиц.

«Данные места заключения создают целый комплекс проблем. Разумеется, эти тюрьмы нарушают все каноны содержания заключенных. К тому же, все размещаются вместе, хотя есть большая вероятность, что многие там невиновны. Это должно вызывать беспокойство у всех международных правозащитных организаций. Тем более что тут играет роль проблема, выходящая на межэтнический уровень. Ведь курдские силы при помощи США установили контроль над районами с компактным проживанием арабского населения. И оккупационные власти ведут достаточно дискриминационную политику: в тюрьмах SDF, в частности, оказываются арабы, которым бездоказательно инкриминируют участие в ИГ», – отметил эксперт.

Вся деятельность главарей «Демократических сил», захвативших власть за Евфратом, является незаконной, и совсем не им решать, кто виновен, а кто нет, и выносить соответствующие вердикты. Это все находится в юрисдикции лишь официального Дамаска, но пока что на северо-востоке, и в том числе в местных тюрьмах, царит настоящий произвол SDF.

«Такая обстановка в ближайшем будущем неминуемо спровоцирует обострение межконфессиональных отношений в регионе. Целый ряд признаков этого уже давно проявились. Это в конечном счете может вновь «подорвать» весь Ближний Восток. Новая же нестабильность в регионе станет еще более комфортной средой для террористов. Кроме того, курды своей деятельностью уже вынуждают многих людей отдавать предпочтения боевикам в противостоянии за власть в Заевфратье между ИГ и SDF. А ситуация и правда может снова кардинально измениться, поскольку опасность того, что действующие ячейки террористов скоро попытаются освободить из тюрем SDF сторонников, вполне реальная», – закончил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.