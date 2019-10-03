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Усевшаяся в бочку голая Волочкова насмешила фанатов

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Усевшаяся в бочку голая Волочкова насмешила фанатов

Москва, 3 октября. Знаменитая балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова снялась обнаженной в ледяной купели. Подписчики заподозрили, что Волочкова принимала водные процедуры подшофе.

Балерина неоднократно признавалась в своей любви к бане. Волочкова рассказывала, что ходит в баню у себя в загородном коттедже, а затем окунается в ледяную купель на заднем дворе. При этом звезда всегда отчитывается о своих процедурах перед подписчиками.

В четверг усевшаяся в бочку голая Волочкова вновь насмешила фанатов. Балерина снялась обнаженной в ледяной бочке, а прелести прикрыла банными вениками.

«Осенние краски вчерашней ледяной купели. Холодная вода крайне необходима мне для поддержания бодрости и тонуса мышц», — написала балерина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осенние краски вчерашней ледяной купели.???? Холодная вода крайне необходима мне для поддержания бодрости и тонуса мышц.???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

По словам танцовщицы, она вплела в веники золотые листочки, потому что «любит создавать красоту». Волочкова с таким восторгом рассказывала о купании, что подписчики заподозрили, что танцовщица употребляла алкоголь, пишут «Дни.ру».

«Диоген тоже любил жить в бочке», — сиронизировала lana_1939.

«Пьяная что ли?» — удивилась 1892mariya.

Ранее скандальный блогер Лена Миро рассказала, что из-за своей любви к спиртному знаменитая Волочкова «растратила красоту», развелась с мужем и потеряла работу. Такие выводы Миро сделала, исходя из интервью знаменитой балерины, где она рассказала о матери. Кроме того, Волочкова пожелала россиянам алкоголизма, как у нее. Российская артистка в программе «Однажды» рассказала, что может себе позволить бокал шампанского и «все, что хочет», но лишь после того, как отработает концертный день

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