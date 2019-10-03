Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ДНР, «информационный спецназ» ВСУ готовит провокации

Донбасс, 3 октября. Украинская армия снова задействовала дальнобойную артиллерию на юге ДНР. Подконтрольные Порошенко СМИ под управлением центров ИПсО готовят информационные провокации. Украинские солдаты страдают от некачественной водки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Республики Донбасса за минувшие сутки обстреляны вооруженными формированиями Украины 22 раза. В Луганской Народной Республике обстрелам из минометов и противотанковых ракетных комплексов подверглись два населенных пункта. В одном из них — Славяносербске — перебиты линии электропередач, около 350 жилых домов остались без электричества.

В Донецкой Народной Республике Вооруженные силы Украины вели обстрелы на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Применялись минометы, гранатометы, вооружения боевых машин пехоты и стрелковое оружие. На мариупольском направлении ВСУ снова использовали тяжелую 122-мм артиллерию. Обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, по которым выпущено 142 боеприпаса разного калибра. В Докучаевске стрельбой из крупнокалиберного пулемета повреждено остекление квартиры многоэтажного дома.

Политические оппоненты Владимира Зеленского отправили подконтрольные СМИ на передовую

Национальные украинские СМИ, контролируемые командой экс-президента Петра Порошенко, пытаются дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта. Вчера с этим заявлением выступали представители Народной милиции ЛНР, а сегодня подобное заявление сделали в Донецке.

Чтобы снять фейковые видеосюжеты, в зону проведения силовой операции в Донецкой области прибыли журналисты телеканалов «Интер» и «1+1». В район поселка Петровское, где находится участок разведения сил и средств, в район дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ корреспонденты указанных каналов прибыли в сопровождении командира тактической группы 83-го центра информационно-психологических операций (ИПсО). Цель готовящихся информационных мероприятий — обвинить Народную милицию ДНР в нарушениях минских соглашений и дискредитировать решения нового украинского президента.

Как рассказал представитель управления НМ ДНР Олег Никитин, планируются интервью с представителями националистически настроенных военнослужащих, которые выступают против отхода от занятых боевых позиций. Под руководством комбрига 35-й отдельной бригады морской пехоты Паласа, обстрелы будут имитироваться при помощи тайно заложенных минно-взрывных устройств.

Финансовая проверка из штаба ООС пройдет на передовых ВСУ

О прибытии проверки штаба Операции объединенных сил в связи с многочисленными фактами коррупции в передовых частях и соединениях украинской армии сообщает спикер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. Проверка охватит также законность выплат денежного содержания солдатам в 59-й мотопехотной бригаде ВСУ. Командир бригады Валерий Кащишин, по словам подчиненных, присваивает себе все выплаты за выполнение задач на передовых. Информация о коррупционных действиях комбрига дошла до командования ООС, что и спровоцировало проверку.

Бойцы ВСУ травятся алкоголем

Собственный источник разведки луганского армейского корпуса сообщил об отравлении шести украинских военнослужащих некачественной алкогольной продукцией. О поступлении информации рассказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

Перед дежурством личный состав подразделения отмечал день рождения командира, злоупотребив спиртными напитками. В результате все отравившиеся попали в больницу, сорвав при этом боевое дежурство. Из-за того, что заменить солдат было некем, предыдущая смена осталась дежурить второй срок.

Командир бригады Артем Богомолов пытался скрыть происшествие от вышестоящего руководства, однако бойцы, которых не сменили вовремя, написали жалобу в штаб ООС.