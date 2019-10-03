Путин предложил Филиппинам помощь в борьбе с терроризмом

Сочи, 3 октября. Россия готова оказать помощь Филиппинам в борьбе с терроризмом. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте.

«Мы готовы, уважаемый господин президент, и далее оказывать партнерство в области контртеррора, делиться своим опытом и наработками», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что во время прошлого визита Дутерте в Россию филиппинскому президенту пришлось срочно возвращаться на родину из-за теракта, который устроили боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). За последние два года стране удалось значительно снизить уровень террористической угрозы и повысить обороноспособность.

Президент РФ также обратил внимание на укрепление сотрудничества между двумя странами. В прошлом году товарооборот вырос вдвое, превысив 1,2 млрд долларов, а российский экспорт товаров в островное государство увеличился в четыре раза.

Напомним, что в мае 2017 года Дутерте пришлось прервать свой визит в Россию из-за атаки террористов ИГ1 в городе Марави на южном острове Минданао. Бои с исламистами продолжались с мая по октябрь и закончились решительной победой армии Филиппин и союзников. В ходе столкновений погибли 168 солдат. Потери боевиков убитыми составили 974 человека.

В январе этого года «Исламское государство» устроило два взрыва в римско-католическом соборе Богоматери Кармельской в городе Холо (столица провинции Сулу). Жертвами атаки стали 18 человек.

Почетный профессор Университета Лиона II Мохаммед-Шериф Ферджани полагает, что причиной расцвета религиозного экстремизма во всем мире стал общий кризис политической, социальной и культурной систем, которые были построены еще в прошлом веке. В интервью «Газете.ру» он рассказал, что радикалы испытывают ностальгию по прежнему племенному, религиозному и этническому мироустройству, поэтому берут в руки оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.