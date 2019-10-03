Задержанный сын вице-президента МТС хвалился роскошью в своем «золотом Instagram»

Москва, 3 октября. Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, задержанный полицейскими после погони в Москве, хвалился доступной ему роскошью в своем «золотом Instagram». Это подметили пользователи Сети, которые после случившегося начали с интересом изучать аккаунт молодого человека в соцсети.

В четверг стало известно, что сотрудникам правоохранительных органов спустя три часа погони удалось задержать 25-летнего сына вице-президента МТС. Как сообщали некоторые СМИ, Ибрагимов мог вести автомобиль в состоянии наркотического опьянения. Журналисты указывали, что при нем нашли два пакетика с веществами, пистолет-пугач и патроны.

После появившейся в Сети информации интернет-пользователи решили узнать побольше о личности задержанного. Как пишет «Царьград», молодой человек оставлял под постами громкие высказывания и не переставал демонстрировать роскошную жизнь.

«Я буду жить так, как вы стесняетесь», — писал он.

На фотографиях Ибрагимова запечатлены дорогие машины, пейзажи с зарубежных курортов, алкоголь.

«Все хотят мои деньги, трудно быть миллионером из семьи миллиардеров», — добавлял он под другим снимком.

Подписчики, однако, в большинстве своем не оставались в восторге от публикаций.

«Настанет время , когда папкины деньги тебя не спасут», — написал novozhilov_official.

Заметили интернет-пользователи также и то, что публикации молодого человека собирали по нескольку тысяч лайков, тогда как число комментариев порой не превышало и десяти. Сына вице-президента МТС уличили в «накручивании» лайков за деньги.

Ранее в Сети появилось видео задержания Ибрагимова, который попытался уйти от преследования полиции в Москве. Его иномарку удалось заблокировать в одном из дворов столицы. 25-летний сын топ-менеджера проигнорировал просьбы сотрудников полиции выйти из его BMW, правоохранители вынуждены были разбить окно. В машине он был с другом.

На вопрос, если у молодого человека запрещенные средства, он ответил отрицательно. Обстоятельства произошедшего уточняются.