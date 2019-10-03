Данилко раскрыл правду о своей личной жизни

Москва, 3 октября. Артист Андрей Данилко, известный своим персонажем Веркой Сердючкой, рассказал правду о личной жизни.

Практически все в России и на Украине знают персонажа из 90-х — проводницу Верку Сердючку, которая сначала развлекала зрителей в рамках «СВ-шоу», а затем вышла на большую сцену. По одному из многочисленных слухов о Данилко, имя звезда получила благодаря его первой любви.

В школе Данилко познакомился с девочкой из интеллигентной семьи Аней Сердюк. Однако социальное неравенство сыграло с ними злую шутку — между молодыми людьми ничего не получилось. Перед тем, как их пути разошлись, Данилко пообещал возлюбленной, что прославит ее имя. А в 1993 году на фестивале «Юморина» Данилко представил своего персонажа — Верку Сердючку, которая и сделала его знаменитостью.

В отличие от шумной и веселой Сердючки Данилко спокоен и немногословен. Артист скрывает свою личную жизнь, лишь отмечая, что у него нет времени на отношения из-за загруженности на работе. Однажды в разговоре с журналистами он проболтался, что у него роман с девушкой на сценической площадке. Имя артист не назвал, однако СМИ мгновенно стали ему приписывать отношения с коллегами по «СВ-шоу» — Ольгой Лицкевич, Радмилой Щеголевой и, особенно, с Инной Белоконь. Данилко все слухи опровергает, однако при этом продолжает интриговать прессу.

«Мы [с Белоконь] можем вдвоем остаться в номере. Но это же ничего не значит, — заявил он. — Были такие моменты, когда рабочие отношения перерастали в нечто большее. Ну и что здесь такого? Понимаете, это всегда происходит по пьяной лавке».

В 2013 году украинские СМИ узнали, что у Данилко якобы есть двое сыновей — Ваня и Миша, которых он тщательно скрывает от общественности. Позже к ним добавился еще один ребенок, которого артисту, по данным источников СМИ, родила суррогатная мать.

Данилко опроверг и эти слухи, заметив, что даже не знает, откуда они появились, пишет StarHit.

«Я вообще ни с кем не общаюсь. Я веду очень закрытый образ жизни, — констатировал он. — Есть только сцена. Зачем мне дети? Это же не телевизор купить. Должны быть какие-то отношения».

Однако кое-что о своей личной жизни артист все-таки рассказал, в частности, почему до сих пор не имеет семью. Данилко признался, что теперь — когда Сердючка выступила с прощальным туром — планирует создать семью. Он признает, что сделать это будет непросто.

«Мне важна необходимость друг в друге, чтобы и дружба, и любовь, и комфортно было рядом находиться на одной жилплощади, — объяснил он свою позицию. — Для меня это непростая история. Детей тоже хочу. Но как сложится. Специально ничего не делаю. Или дано, или нет».

В мае этого года Сердючка покорила интернет-пользователей, опубликовав в соцсети смешное видео с мамой.