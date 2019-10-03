Поклонская призвала принять меры по расследованию ФАН о западном вмешательстве в выборы

Москва, 3 октября. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что ни в коем случае нельзя оставлять без внимания «массовые выходы на улицу» — митинги так называемой оппозиции. Парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметила, что лично и хорошо знакома с подобными «мероприятиями» по опыту Украины.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам прокомментировала расследование ФАН, посвященное грубому вмешательству США в российские выборы, в том числе с помощью местных «оппозиционеров» наподобие Алексея Навального и Любови Соболь.

«Внимательно ознакомилась с расследованием ФАН. Мне известны все «прелести» иностранного вмешательства во внутренние дела суверенного государства, так как прожила в буквальном смысле этого слова «Революцию Гидности» в Киеве 2013–2014 годов», — сказала Наталья Поклонская.

Итогом печальных событий на Украине почти шесть лет назад стали, по словам парламентария, развал страны, государственный переворот, захват власти и гражданская война.

«Теперь, имея опыт, мне есть с чем сравнивать ситуацию с «массовыми выходами на улицу». Подобные вещи нельзя оставить без внимания, поэтому нашим председателем Вячеславом Володиным были приняты меры, направленные на защиту внутренних интересов страны в пределах компетенции парламента», — отметила депутат.

Речь идет о создании комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, членом которой является Поклонская.

Депутат также рассказала, что произошло бы с Викторией Нуланд, которая на момент событий на Украине занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, в случае ее приезда в столицу России.

«Вспоминая события 2013 года в Киеве, могу сказать, что если бы Виктория Нуланд надумала приехать в Москву со своими пирожками, то ела бы она их сама на [заседании] нашей комиссии», — резюмировала Поклонская.

В мае 2019 года Виктории Нуланд было отказано в выдаче российской визы для участия в международной конференции, проходившей в Москве.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое доказывает многочисленные факты вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России, в частности, в недавние выборы. Журналисты выяснили, что так называемые оппозиционеры получают для своей антигосударственной деятельности серьезные финансовые средства из-за рубежа. Также стало известно, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций и учил последователей блогера оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.