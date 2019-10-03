Минимальные цены на водку и коньяк могут повысить в России в 2020 году

Москва, 3 октября. Министерство финансов РФ рассматривает вопрос о повышении минимальной розничной цены на водку в 2020 году. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

«Со следующего года, в обозримом будущем», — сообщил Сазанов на вопрос о возможном повышении минимальной цены на алкоголь.

Глава департамента Минфина отметил, что, по расчетам ведомства, цена за 0,5 литра водки может повыситься до 230 рублей. Однако окончательное решение примет министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кроме того, Сазанов прокомментировал возможность повышения минимальной цены на коньяк. Глава департамента Минфина заявил, что, по его мнению, повышение до 450 рублей чрезмерно, речь идет о не более 420–430 рублей. Повысить цены на коньяк до 450 рублей ранее предложил «Кизлярский коньячный завод».

Минимальная цена на алкоголь устанавливается для борьбы с распространением дешевого контрафактного алкоголя на рынке. В настоящий момент МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, коньяк — 388 рублей. Цена на игристые вина в России не должна быть ниже 164 рублей за бутылку 0,75 литра.

В четверг, 3 октября, в России отмечается День трезвости. Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал россиян проводить День трезвости ежедневно.