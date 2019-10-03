Захарова посоветовала Украине решать проблемы с экономикой вместо закупки вооружения у США

Москва, 3 октября. Украина нуждается в разрешении внутреннего конфликта и выходе из экономического кризиса вместо закупок нового военного вооружения. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова посоветовала Украине сосредоточиться на решении более важных для страны проблем.

«Украина нуждается в реформировании конфликта, в выходе из экономического и политического кризиса, в улучшении ситуации в борьбе с коррупцией», — заметила Захарова.

Представитель российского дипведомства отметила, что преуспеть в разрешении этих вопросов государству вряд ли позволит приобретение американских Javelin, но эта покупка точно «ударит по бюджету» и без того экономически слабой страны.

«Не думаю, что поставка Javelin поможет в этих вопросах Украине, а вот по бюджету ударит», — сказала она.

Напомним, этой осенью СМИ узнали о новом контракте США по продаже Киеву противотанковых комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов. Как рассказал источник, о продаже 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных пусковых установок может быть объявлено позднее.

Киев решил запастись новой военной техникой, хотя в стране достаточно нерешенных внутренних проблем. Кроме того, наряду с Молдовой, Украина является беднейшей экономикой в Европе с самым низким ВВП на душу населения.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. Она началась после государственного переворота в Киеве почти пять лет назад, стороны до сих пор не могут разрешить конфликт. Республики Донбасса и Украина уже подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно открывает огонь по территориям ДНР и ЛНР.

1 октября стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая может способствовать разрешению затяжного внутриукраинского конфликта.