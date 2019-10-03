Назван главный вопрос переговоров по Сирии в Астане

Москва, 3 октября. Развитие ситуации в Сирии с учетом завершения формирования конституционного комитета станет главным вопросом на повестке нового раунда переговоров в астанинском формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат добавила, что сейчас точная дата переговоров в Астане пока не определена. Ранее в МИД Казахстана заявили о планах провести международную встречу по Сирии в октябре. Глава внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди уточнил, что в Казахстане ждут официального обращения от стран-гарантов, «какую конкретно они дату согласуют».

Переговоры по стабилизации положения дел в САР не теряют своей остроты и актуальности. Несмотря на то, что террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 были разгромлены, и сейчас правительственные войска САР продолжают отбивать находящиеся под контролем боевиков территории, ситуация в стране не стабилизировалась окончательно. Растет число стран-наблюдателей астанинского процесса, тематика и повестка дня расширяются.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в Астане в начале августа, напоминает «Газета.Ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.