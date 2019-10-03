В «Правом секторе» призвали массово выселять людей из Донбасса и Крыма

Киев, 3 октября. Спикер «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Артем Скоропадский призвал массово выселять из Крыма и республик Донбасса людей, которые не поддерживают Украину. Так он прокомментировал планы Киева разработать «концепцию переходного правосудия» для этих регионов.

Скоропадский заявил, что любой человек, получивший паспорт Донецкой и Луганской народных республик, а также России, «должен быть наказан» после того, как Украина «вернет себе эти территории».

«И Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми», – добавил он.

Спикер признал, что есть некоторые категории граждан, которые ввиду объективных причин не могли покинуть регионы — например, дети и пожилые люди.

«А все остальные, которые не выехали из ДНР и ЛНР или из Крыма – все, досвидос!» – высказался он.

Скоропадский заявил, что после восстановления контроля Киева над территориями потребуется немалая работа, чтобы «проверить каждого и выяснить, почему он там остался». Он не исключил, что для такой работы потребуется создание целого министерства.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав РФ, Севастополь стал городом федерального значения.

Однако Киев волеизъявление крымчан так и не признал. Украинские власти по-прежнему называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, а в 2015 году они признали Россию «страной-агрессором».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились также из-за начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Тем не менее в начале октября президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма, которая будет предусматривать, помимо прочего, меры по возмещению ущерба жертвам войны, наказанию виновных в совершении тяжких преступлений, а также «получению правды о ходе событий».

Тем временем депутат земельного парламента в Норвегии Хендрик Вебер, который возглавил делегацию западных стран в Крыму, как и многие другие политики, призвал прекратить санкции против полуострова.

1 Организация запрещена на территории РФ.