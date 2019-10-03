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Россия

Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко

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Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима ЯковенкоМосква, 3 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — сказано в документе.

Предшественником Яковенко на должности руководителя Росгидромета был Александр Фролов, который покинул пост из-за наступления пенсионного возраста.

В сентябре 2017 года Дмитрий Медведев назначил Максима Яковенко на позицию главы ведомства. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Росгидромета. 

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Источник: ТАСС
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