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Жертвами нападения в префектуре полиции Парижа стали четыре человека

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Жертвами нападения в префектуре полиции Парижа стали четыре человека

Париж, 3 октября. Жертвами нападения в здании префектуры в Париже стали четыре человека, сообщила телеканал BFMTV.

Ранее в четверг стало известно, что вооруженный мужчина напал на сотрудников полиции в Париже. Злоумышленник нанес ранение керамическим ножом пятерым сотрудникам правоохранительных органов, которые были в здании. Нападавший был ликвидирован на месте происшествия, отметила «Газета.ру».

«Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты», — передала радиостанция France Info.

По данным французской прессы, атака на полицейских могла произойти из-за конфликта между сотрудниками участка. Согласно последним данным СМИ, совершивший нападение мужчина являлся административным сотрудником префектуры.

Представитель полицейского профсоюза Лоик Травер сообщил, что правоохранитель проработал в ведомстве более 20 лет, последнее время он был служащим разведподразделения. Мотивы преступления Травер не раскрыл, заявив, что специалистам предстоит их выяснить.

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