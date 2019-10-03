Захарову возмутили слова Хантсмана об американских визах для россиян

Москва, 3 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась словами экс-посла США в Москве Джона Хантсмана о визах для россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ возмущены препятствием въезда в США участникам российской делегации, которые должны были принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Захарова напомнила о словах Хантсмана по этому вопросу, который переложил часть вины за происходящее на Россию.

«Почему Хантсман говорит, что визовых проблемы существуют у обеих сторон [России и США]? Она целиком и полностью сформирована США, просто иногда Вашингтону приходится пожинать плоды своей политики. Стало практически невозможно представителям наших деловых кругов, общественности, туристам нормально получать американские визы. Чтобы получить добропорядочным гражданам визу, нужно потратить на это до года ожидания, потом собеседование, притом оплата визовых услуг происходит вовремя. Честно говоря, этот пассаж в интервью посла вызвал у нас недоумение».

Захарова добавила, что со многими другими странами России удается продуктивно сотрудничать в визовом вопросе.

«Список государств, где россияне могут находиться без виз, растет, — констатировала она. — На нашем сайте есть соответствующая рубрика, там указаны страны, куда россияне могут въезжать без виз, там указаны сроки».

Представитель внешнеполитического ведомства России уточнила, что в течение октября войдут в силу договоренности с Ботсваной, Антигуа и Барбудой.

Напомним, 3 октября Джон Хантсман официально завершил свою миссию в Москве. Рано утром экс-посол США и его семья вылетели на родину.