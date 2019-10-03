МИД РФ позитивно оценивает переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы

Москва, 3 октября. МИД России позитивно оценивает переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«С удовлетворением отмечаем поступающие из Венесуэлы позитивные новости. Набирает обороты запущенный 16 сентября переговорный процесс в рамках круглого стола национального диалога между Боливарианским правительством и конструктивной оппозицией», — отметила Захарова.

Она также добавила, что радикальные оппоненты пытаются дискредитировать данный переговорный процесс, однако именно этот формат диалога начал приносить конкретные результаты.

Кроме того, после продолжительного перерыва вернулись к работе в Национальной ассамблее Венесуэлы депутаты проправительственной коалиции, что может послужить толчком для нормализации политического процесса.

«Мы отмечаем готовность Каракаса работать над улучшением национальных правозащитных механизмов, несмотря на оказываемое на него беспрецедентное внешнее давление», — добавила Захарова.

Напомним, в январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом страны». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, а также призвали Каракас провести внеочередные президентские выборы. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Стоит отметить, что западные СМИ намеренно искажают информацию о ситуации в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, ранее в западной прессе появился вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено из Венесуэлы самолетами российской компании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Однако позднее все эти фейковые новости были опровергнуты Россией и Венесуэлой, а также теми СМИ, которые их распространяли.