МИД России шокирован норвежским фейком о «вторжении» российского спецназа

Москва, 3 октября. Российские власти шокированы фейком норвежских СМИ о российском спецназе, который якобы вторгся на территорию северного королевства. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она подчеркнула, что подобные вбросы являются апофеозом журналистской беспринципности и отходом от профессиональной этики.

«В Норвегии проводится систематическая работа по насаждению образа врага в лице России. Хочется чтобы коллеги в МИД Норвегии это зафиксировали. На нашу страну возлагается вина за рост международной нестабильности», — отметила Захарова.

Российский дипломат выразила сожаление в связи с тем, что подобные высказывания звучат накануне празднования 70-летия освобождения Норвегии советской армией. Она надеется, что в будущем Осло будет выстраивать отношения с Москвой на основе взаимного уважения, а не фейков.

Ранее издание AldriMer сообщило, что бойцы российского спецназа якобы высадились на архипелаге Шпицберген и на материковой части Норвегии. При этом журналисты не стали приводить каких-либо свидетельств высадки, сославшись вместо этого на источники в разведслужбах Норвегии и НАТО.

Посольство России в Норвегии назвало публикацию грубой провокацией, а военный эксперт Игорь Коротченко обвинил издание в распространении фейков в «худших традициях холодной войны». Отметим, что министерство обороны Норвегии и служба безопасности полиции уже успели опровергнуть слухи о «российском спецназе».