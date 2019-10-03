Офис Зеленского назвал два возможных сценария проведения выборов в Донбассе

Киев, 3 октября. Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщило интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении президента Украины.

«Офис президента рассматривает два сценария проведения выборов на оккупированной территории Донбасса», — сообщает издание.

В Киеве считают, что выборы в Донбассе могут пройти вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант заключается в проведении внеочередных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей весной-летом следующего года.

Однако для того, чтобы провести синхронные выборы осенью следующего года, необходимо внести изменения в конституцию Украины о проведении выборов в последнее воскресенье октября. При этом издание отмечает, что два варианта проведения выборов в Донбассе разделили «монолитную» команду Зеленского на два лагеря. Так, глава офиса президента Андрей Богдан негативно относится к внесению изменений в конституцию Украины. Однако его первый заместитель Сергей Трофимов совместно с профильным комитетом прорабатывают два варианта проведения выборов.

Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера», которая определяют механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

В конституции Украины и ином ее законодательстве должен быть на постоянной основе закреплен особый статус Донбасса. Причем поправки в конституцию должны быть согласованы с представителями ДНР и ЛНР. Закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20.00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. После того, как бюро по демократическим институтам и правам человека Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) признает, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.