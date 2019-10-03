Мать пациентки рассказала о конфликте медиков и руководства в онкоцентре имени Блохина

Москва, 3 октября. Родители пациентов московского НИИ детской онкологии имени Блохина рассказали о конфликте между врачами и руководством.

Мать одной из пациенток сообщила, что неоднократно видела медиков со слезами на глазах. По ее словам, все родители беспокоятся о врачах, от них зависит здоровье и жизнь их детей.

«Несколько раз женщины-врачи выбегали со слезами на глазах», — рассказала женщина, ее цитирует «360».

Ее двухлетняя дочь попала в НИИ имени Блохина в мае этого года. Лечение начиналось хорошо, медики сразу приняли ребенка. Однако с какого-то момента врачи изменились, стали «нервозными».

По словам мамы девочки, медики часто ходили на конференции. И после этих встреч возвращались на работу «вне себя». При этом родители ничего не рассказывают СМИ.

«Я не знаю, как их довели до такого состояния, — у них трясутся руки, губы», — пояснила мать пациентки.

Она добавила, что родители начали еще больше волноваться за своих детей. Они не знают, что будет завтра. И что будет, если лечащий врач уйдет с работы, поясняет москвичка.

По ее словам, ощущается нехватка специалистов. Лечащий врач дочери сейчас находится в отпуске. С таким диагнозом, как у ее ребенка, лучше не менять врача.

Ранее сообщалось, что медики центра онкологии потребовали сменить руководство медучреждения. Они объяснили, что в текущих условиях стало трудно работать. Уже десять человек написали заявление об увольнении.

В Кремле заявили, что ситуацей вокруг онкоцентра занимается Минздрав России. Министерство организовало комиссию, которая проверяет информацию о нарушениях в НИИ. Проверка продлится до 10 октября.