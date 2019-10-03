Захарова ответила на слова Хантсмана о взаимных визовых трудностях РФ и США

Москва, 3 октября. Заявления экс-посла США Джона Хантсмана о том, что визовые проблемы между Штатами и Россией взаимны, вызывают недоумение, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Она напомнила, что Хантсман в своем недавнем интервью «Коммерсанту» заявил, что из-за визовых ограничений в Россию якобы не смогли приехать несколько важных американских делегаций.

«При этом он не сказал, о ком конкретно идет речь, сказанное вызывает недоумение», — отметила Захарова.

По ее словам, МИД РФ известно только о двух сенаторах, которые не смогли въехать в РФ из-за того, что они находятся в визовом черном списке. А в этом список их внесли в ответном порядке, после того, как Вашингтон ввел санкции против российских граждан.

«Закрытие им въезда — это зеркальная мера. Россия не создает препятствий в диалоге с США. К сожалению, встречной готовности к диалогу мы не наблюдаем», — заключила дипломат.

Ранее власти США отказали в визе десяти членам российской делегации, которые планировали участвовать в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября (в частности, без визы остались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. — Прим. ФАН).

Американская сторона объяснила, что невыдача въездных документов носит «технический характер», но Захарова тогда в ответ заявила, что эти оправдания несостоятельны. Спикер МИД РФ также напомнила, что Россия выдала делегации США во главе с Майком Помпео для визита в Сочи почти 200 виз. Именно поэтому, по ее мнению, отказ в выдаче десяти виз без какой-либо внятной причины — это позор.