Задымление на катере «Шуя» ликвидировано в Севастополе

Севастополь, 3 октября. Специалисты ликвидировали задымление на ракетном катере «Шуя» в Севастополе, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Ранее в четверг сообщалось, что на ракетном катере Черноморского флота «Шуя» на тринадцатом судоремонтном заводе, расположенном в Севастополе, произошло возгорание.

В сообщении Южного военного округа указывается, что задымление случилось на одном из кормовых отсеков катера. Отмечается, что катер был без вооружения, экипажа и проходил плановый ремонт.

«Оперативно задымление было ликвидировано. Ущерб катеру не причинен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто в результате случившегося не пострадал.