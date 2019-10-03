Насильственная дерусификация Латвии вызвала серьезную озабоченность Москвы

Москва, 3 октября. Языковая политика Латвии, направленная на дерусификацию всей системы, вызывает у России серьезную озабоченность и не соответствует международным обязательствам Риги. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Языковая политика в Латвии, планы по дерусификации всей системы образования вызывают серьезную озабоченность. Конечная цель — насильственная дерусификация русскоязычного населения страны. Это решение идет вразрез с международными обязательствами Латвии», — сказала Захарова.

Она отметила, что особое беспокойство вызывает исключение родного языка из дошкольного образования, поскольку это негативно повлияет на дальнейшее обучение детей и их их психологическое состояние.

Латвия, как и другие страны Прибалтики, в последние годы проводят ярко выраженную антироссийскую политику. В апреле Конституционный суд страны признал законность реформы по дерусификации всех латвийских школ и высших учебных заведений.

В июле русскоязычные жители Латвии выступили против отмены образования на родном языке.