Украинский футболист пожаловался на боль после гей-парада в Киеве

Киев, 3 октября. Украинский футболист Александр Нойок раскритиковал ЛГБТ-парад, который прошел в Киеве. Свое заявление он сделал в интервью Никите Мелкозерову на ютуб-канале MelkazeRaw.

Нойок прокомментировал парад ЛГБТ-сообщества «Марш равенства KyivPride», который прошел на Украине этим летом. Спортсмен подчеркнул, что не является гомофобом, однако выступает против проведения таких мероприятий.

«Наша страна православная. Так что у нас нет места гей-парадам, — констатировал футболист. — То, что такое провели в Киеве, я думаю, этого не должно было быть. Мне было больно».

Полузащитник брестского «Динамо» напомнил, что Украина в составе СССР победила фашизм.

«У нас же должна закалка быть советская, — констатировал молодой человек. — Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с долей ностальгией — все было так классно, так хорошо. Наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: женщина, семья, счастье, потом внуки».

В конце августа владельца кемеровской пекарни Антона Ипатова заставили заплатить 10 тысяч рублей штрафа за оскорбление потенциальных посетителей нетрадиционной ориентации. В объявлении заведения с использованием нецензурной лексики сообщалось, что мужчинам из ЛГБТ-сообщества вход запрещен.