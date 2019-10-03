В Сербии назвали особой честью визит Медведева на 75-летие освобождения Белграда

Белград, 3 октября. Участие главы российского правительства Дмитрия Медведева в праздновании 75-летия освобождения Белграда от фашистов является особой честью для Сербии. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Выступая на церемонии открытия конференции «Сербско-русские отношения в эпоху политических перемен (XVIII — XX век)», министр напомнил, что Белград был освобожден 20 октября 1944 года. Памятную дату Сербия празднует вместе с Россией.

«Особую честь представляет участие в праздновании российского премьера Дмитрия Медведева», — подчеркнул он.

По его словам, отношения Москвы и Белграда сейчас находятся на самом высоком уровне в своей истории, отличаются взаимопониманием. Особенно Сербия благодарна России за поддержку ее территориальной целостности и суверенитета, указал Дачич.

Министр напомнил, что Россия в 1999 году выразила солидарность с сербским народом и решительно осудила агрессию Североатлантического альянса, который вел бомбардировки страны.

Как сообщала ранее пресс-служба Кабмина РФ, Медведев в ходе визита в Белград также проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства Аной Брнабич. Планируется, что стороны обсудят весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений Москвы и Белграда. По итогам переговоров в Белграде планируется подписание двусторонних документов.

На днях президент Сербии назвал Москву другом и союзником Белграда, который поддерживает его по ряду важных вопросов.