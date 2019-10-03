Захарова по-китайски поздравила Пекин с 70-летием КНР

Москва, 3 октября. Официальный представитель России Мария Захарова по-китайски поздравила КНР с 70-летием образования республики. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, присутствующий на брифинге.

«Поздравляем китайских друзей с этой датой. Я получила большое количество просьб от китайских друзей, чтобы поздравления прозвучали на китайском», — отметила Захарова, после чего перешла на мандаринский.

По словам официального представителя МИД РФ, вся современная история китайского государства — это череда научных и экономических достижений. При этом она подчеркнула, что 2 октября исполняется 70 лет не только КНР, но и дипломатическим отношениям между Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что Китай призвал Россию усилить сотрудничество в сфере цифровых технологий. Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу отметил, что таким образом обе страны будут идти в ногу со временем.

Китайский чиновник также предложил Москве вместе бороться с вмешательством Запада во внутренние дела РФ и КНР. По его словам, Вашингтон рассматривает обе страны, как своих стратегических конкурентов, поэтому проводит политику сдерживания и активно вмешивается во внутренние дела, подыскивая удобный случай, чтобы устроить уличные беспорядки.