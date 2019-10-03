МИД РФ принял к сведению расследование ФАН, заявила Захарова

Москва, 3 октября. Министерство иностранных дел РФ приняло к сведению информацию о вмешательстве в выборы РФ, опубликованную по итогам расследования Федерального агентства новостей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Получили информацию, позже прокомментируем», — приводит слова Захаровой корреспондент ФАН.

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что ведомство может обратиться в посольство США в Москве для получения информации о Стивене Секстоне, который фигурирует в расследовании ФАН.

ФАН провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что участие в подготовке провокаторов на незаконных митингах в Москве принимали иностранные граждане. Глава службы безопасности посольства США в Москве, сотруднике ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций. Секстон учил последователей Навального оказывать противодействие правоохранителям.

Итогами расследования ФАН заинтересовались члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В комиссии отметили, что учтут опубликованную ФАН информацию о попытках США повлиять на результаты выборов в стране.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги расследования ФАН, заявил, что любое вмешательство во внутренние дела России является категорически неприемлемым. В министерстве иностранных дел РФ ранее отметили, что примут к сведению обнародованную редакцией ФАН информацию.