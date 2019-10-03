Турция и США обсудят создание зоны безопасности в Сирии



Анкара, 3 октября. Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером по Сирии.

По словам Акара, беседа состоится в четверг вечером, планируется обсудить создание зоны безопасности на северо-востоке САР.

«Наши планы, о которых мы уже неоднократно информировали, готовы. Но мы продолжаем с терпением и искренностью переговоры по мирному решению вопроса», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее представители Турции и США договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда предупредил, что если Штаты будут затягивать формирование зоны безопасности, то турецкие войска начнут операцию против курдов, контролирующих этот регион.

Соглашение Анкары и Вашингтона власти Сирии назвали вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность САР, а также грубым нарушением принципов международного права и устава ООН.