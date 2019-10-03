Правительство выступило за рыночные цены на газ для украинцев

Киев, 3 октября. Правительство Украины выступает за введение рыночных цен на газ и другие энергоресурсы для населения, заявила украинский министр финансов Оксана Маркарова.

Министр высказала мнение, что действующий в стране механизм установления цен на голубое топливо для населения несправедливый, так как позволяет платить за коммунальные услуги меньше не только людям с низкими доходами, но и тем, у кого доход значительно больше. Она подчеркнула, что рыночные цены на газ являются требованием Международного валютного фонда (МВФ).

«Вопрос в рыночном образовании тарифов. Тарифы на природные ресурсы должны соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, то правительство тем, кому надо помочь, должно помогать с помощью субсидий», — отметила она в интервью «1+1».

Маркарова также обратила внимание на то, что МВФ не против начисления субсидий семьям с низкими доходами. По ее словам, украинский кабмин уже начал работать над тем, чтобы не более 15% доходов семьи шли на коммуналку.

В конце сентября компания «Нафтогаз Украины» предупредила жителей страны об угрозе срыва отопительного сезона. Причиной может стать слабая платежная дисциплина тепловых компаний, которые тормозят с оплатой газа.