Москва, 3 октября. Беспорядки вспыхнули в лагере «Аль-Хол» в Сирии, и ответственность за деградацию обстановки здесь лежит на США и их союзниках по международной коалиции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, лагерь фактически превратился в «террористическую колонию» с 70 тысячами боевиков.

«В лагере «Аль-Хол» вспыхнули беспорядки. Лагерь превратился в 70-тысячную террористическую колонию. Ответственность за деградацию обстановки, вся ответственность лежит на США и их союзниках по коалиции», — сказала Мария Захарова.

Ранее востоковед и публицист Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что США вполне сознательно используют «Аль-Хол» для поддержания нестабильности на северо-востоке Сирии.

Начальник координационного штаба России и Сирии по возвращению беженцев Михаил Мизинцев отмечал, что на подконтрольной правительству САР территории страны все полностью подготовлено для возвращения беженцев из-за рубежа и внутренне перемещенных лиц из лагерей, однако расформированию «лагерей смерти» «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» мешают деструктивные действия США.