Донецк, 3 октября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель более 40 лет назад приезжала в Донецк в составе группы практикантов из ГДР. Об этом рассказала завкафедрой лингводидактики, преподаватель русского языка и культуры речи филологического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ) Любовь Сторчак.

По словам женщины, в 1972 году она завершила свое обучение в университете и начала преподавать. В тот же год группа практикантов из ГДР приехала в вуз, который на тот момент носил название Донецкого государственного университета. Среди молодых людей были и перешедшие в 12-й класс, и выпускники школ. В числе группы, по словам женщины, была и Ангела Каснер (Каснер — девичья фамилия канцлера Германии).

Сторчак рассказала, что Каснер старательно училась, и было заметно ее желание хорошо владеть русским языком. По словам преподавателя, будущий канцлер Германии делилась планами поступить в Лейпцигский университет имени Карла Маркса на физический факультет. Кроме того, женщина подтвердила, что Меркель в молодости хотела стать учителем русского языка.

«Да, правда. Во всяком случае, при мне она обмолвилась об этом. Но не сложилось», — сказала Любовь Сторчак в комментарии «Новостному агентству Харькова».

Она добавила, что Ангела Каснер делала большие успехи в обучении, была одной из лучших и почти не допускала ошибок.

Как отмечает издание, вокруг истории с посещением Меркель советского Донецка до сих пор много споров, так как документальных подтверждений этому нет. В архиве с записями обучения иностранных граждан в Донецком национальном университете за необходимые даты каких-либо документов также обнаружено не было. Однако, отмечает издание, немцы в 1972 году были практикантами, а не студентами, поэтому личные дела на них не заводили. Записи в журналах, если они имелись, могли выбросить до 2005 года, когда Ангела Меркель вступила в должность канцлера Германии. Однако благодаря Любови Сторчак стали известны подробности поездки Меркель в Донецк более 40 лет назад.

«Действительно, нет никаких бумаг, к сожалению, даже у меня. И архивы поднимали, и смотрели, и вспоминали — ничего нет. Но я знаю, что она здесь была, рядом сидела, мы всей группой учили русский язык. Хорошо, что есть такие вещи, которые приятно в старости вспомнить», — отметила преподаватель.

Она добавила, что если бы встретилась с канцлером Германии сегодня, то спросила бы, как хорошо политик помнит Донецк в 1972 году.