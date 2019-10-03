Захарова рассказала о ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Москва, 3 октября. Террористы продолжают обстреливать позиции правительственной армии Сирийской Арабской Республики в идлибской зоне деэскалации. Об этом заявила журналистам на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что в идлибской зоне деэскалации боевики продолжают обстреливать позиции сирийской армии. Так, по ее словам, за сентябрь было совершено 972 нападения.

Кроме того, сложная ситуация зафиксирована на востоке страны, нарастает недовольство местной курдской администрацией, просыпаются спящие ячейки, передает слова спикера ведомства корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над международной террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. В отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков. На сегодняшний день Дамаск занимается политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры и экономики страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.