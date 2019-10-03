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Renault презентовала прототип Logan с газобаллонной установкой

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Renault презентовала прототип Logan с газобаллонной установкойСанкт-Петербург, 3 октября. Французская автомобилестроительная корпорация Renault представила прототип седана Logan, двигатель которого может использовать природный газ в качестве автомобильного топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании Renault. Презентация прототипа Logan состоялась на «Петербургском международном газовом форуме».

Renault Logan CNG создан на базе серийной модели в комплектации Life, которая оснащена двигателем объемом 1,6 литра.

 

Двигатель Logan CNG способен использовать в качестве топлива сжатый природный газ (метан), а также обычный бензин. Для запуска мотора используется бензин, после чего двигатель автоматическом переключается на газ. Представители компании Renault отметили, что использование метана в качестве топлива в три раза дешевле бензина. При этом в компании не уточнили, когда будет запущено серийное производство Logan CNG.

Стоит отметить, что Logan CNG был создан в сотрудничестве с тольяттинской компанией «Альтернативные топливные системы», которая является партнером «АвтоВАЗа» и принимала участие в разработке автомобилей Lada Vesta и Lada Largus, двигатели которых могут использовать природный газ в качестве топлива.

Ранее стало известно, что Renault Arkana возглавил топ-5 лучших новинок российского авторынка среди кроссоверов в 2019 году. Модель Arkana стала наиболее ожидаемой новинкой нынешнего года и первой машиной Renault, которая собрана специально для российского рынка.

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