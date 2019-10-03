МИД подвел итоги сентябрьского председательства РФ в Совбезе ООН

Москва, 3 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова озвучила итоги сентябрьского председательства России в Совете безопасности ООН, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова констатировала, что повестка дня 30 сентября была насыщенной. В МИД РФ напомнили, что были приняты пять резолюций.

«Центральным событием сентября были дебаты глав МИД, — констатировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России. — Успешно прошло заседание министерского уровня по теме «Мир и безопасность в Африке». Наиболее острой темой оставалась Сирия. Западные делегации пытались представить дело таким образом, чтобы минимизировать влияние астанинского формата. Российская делегация и Китай заветировали резолюции Запада по Идлибу. Напряженные усилия «астанинского тройки» позволили [спецпосланнику ООН по Сирии Гейру] Педерсену объявить о создании конституционного комитета».

В конце августа во время выступления на заседании Совета Безопасности по сирийскому урегулированию Педерсен обозначил примерные сроки завершения формирования конституционного комитета республики.