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Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ

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Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ

Москва, 3 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником заседания министров Совета глав МИД СНГ, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Заседание пройдет в Ашхабаде 10 октября.

По словам дипломата, на встрече участники заседания обсудят перспективы сотрудничества в формате СНГ, а также уделят внимание вопросу активизации партнерства по линии дипломатических ведомств стран.

«Рассмотренные по итогам заседания документы будут представлены на утверждение глав государств в Ашхабаде», — добавила Захарова.

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