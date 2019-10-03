Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ

Москва, 3 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником заседания министров Совета глав МИД СНГ, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Заседание пройдет в Ашхабаде 10 октября.

По словам дипломата, на встрече участники заседания обсудят перспективы сотрудничества в формате СНГ, а также уделят внимание вопросу активизации партнерства по линии дипломатических ведомств стран.