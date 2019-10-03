Посетившие Крым западные делегаты опровергли слухи о притеснении татар

Симферополь, 3 октября. Депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер, который возглавляет делегацию представителей западных стран, посетивших Крым, опроверг слухи о притеснении крымских татар.

«В СМИ западных стран большое место занимают крымские татары, что их хватают и арестовывают на улицах представители российской власти. Мы не нашли никаких свидетельств этому», — отметил он.

По словам Вербера, если права человека в Крыму и нарушаются, то поблагодарить за это нужно западные страны, которые ввели против крымчан санкции, подвергнув их тем самым дискриминации. В связи с этим норвежский депутат призвал западные страны отменить введенные против региона ограничения.

Другой член делегации, представитель Нидерландов Винховен Майкел считает, что введенные против региона санкции — и вовсе незаконны. По его словам, все разговоры о якобы «оккупации» Крыма являются следствием работы украинской пропагандистской машины, которую финансирует Запад.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.