Партия Порошенко требует созыва СНБО из-за признания «формулы Штайнмайера»

Киев, 3 октября. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко требует, чтобы нынешний глава страны Владимир Зеленского созвал СНБО из-за признания «формулы Штайнмайера».

В «Европейской солидарности» полагают, что на заседании Совета надо обсудить главные условия и просчитать шаги Киева в случае невозможности осуществления подписанной формулы.

Напомним, в конце сентября Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», регулирующей проведение выборов в Донбассе, «не существует в природе».

«Никакой «формулы Штайнмайера», с кем-то якобы согласованной, не существует», — подчеркнул он в эфире местного телеканала.

Формула, предложенная экс-главой МВД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в 2015 году, предусматривает проведение выборы в Донбассе и предоставление региону особого статуса. При этом местное самоуправление, предлагается ввести в день голосования, а не через две недели после выборов.

1 октября участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера». В ЕС приветствовали это решение и выразили надежду на дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году. Донецкая и Луганская народные республики отказались подчиняться новым киевским властям, тогда правительство Украины начало проводить против ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию.

Урегулировать ситуацию в регионе пытаются в том числе участники контактной группы Минске. Они приняли уже несколько соглашений, предусматривающий шаги по деэскалации, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Так, по данным военных народных республик, военные ВСУ почти каждые сутки совершают обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР из запрещенных видов оружия.