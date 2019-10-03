В Госдуме назвали сокращение рабочей недели мировым трендом

Москва, 3 октября. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев заявил, что сокращение рабочей недели является общемировым трендом.

Жигарев констатировал, что понятие «рабочее время» в будущем изменится. Он напомнил, что благодаря смартфонам и другим гаджетам человек способен находиться «на работе» 24 в сутки. В современном мире труд становится интеллектуальным, заметил парламентарий. Депутат предположил, что человек однажды сможет сам определять,«сколько времени он [должен находиться] на работе».

В связи с этим Жигарев убежден, что сокращение рабочей недели — это первый шаг к этим изменениям.

«Что касается сокращения рабочей недели, это, безусловно, мировой тренд», — добавил он.

Жигарев добавил, что мир быстро меняется.

«Если мы не будем, условно говоря, как-то подскакивать под этот мир и каким-то образом строить новые взаимодействия между обществом и гражданами, то это все превратится в жуткую анархию и в жуткий хаос», — предупредил он.

В начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть введение в будущем четырехдневной рабочей недели. Федерация независимых профсоюзов России выступила за сокращение рабочей недели, однако с сохранением оплаты труда. Минтруд РФ направил доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в правительство РФ.