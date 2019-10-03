Экс-депутат Рады обнародовал шокирующие фотографии из одесского СИЗО

Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook шокирующие фотографии, сделанные в одесском СИЗО. В комментарии Федеральному агентству новостей политик призвал президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на то, в каких нечеловеческих условиях пребывают украинцы в ожидании суда.

«Даже если эти люди и вправду совершили преступления, они все-таки люди, а не скоты, — написал Алексей Журавко в соцсети. — Именно в таких условиях легче всего оскотиниться, озлобиться и потерять последнюю надежду на лучшее и веру в себя. А какая антисанитария на так называемой кухне?! У меня просто волосы дыбом на голове встают!»

Парламентарий опубликовал шокирующие снимки и сделал вывод, что это не следственный изолятор, а «гетто или еще хуже».

«Войну Зеленскому надо прекращать и заниматься людьми, кем бы они ни были», — считает Журавко.

В беседе с ФАН экс-депутат Рады уточнил, что фотографии сделаны человеком, который в настоящее время находится в одесском СИЗО.

«Я не могу назвать его имя, но ручаюсь за то, что эти фотографии иллюстрируют реальную обстановку в учреждении. Я сам шокирован увиденным. Это концлагерь. И я уверен, что подобная картина наблюдается и во всех остальных городах Украины», — сказал Алексей Журавко.

По его мнению, такое положение дел в пенитенциарной системе угрожает всей Украине.

«На войну деньги находят, на фейковые государственные институты деньги находят, на прославление Бандеры, Шухевича и других нацистских преступников находят деньги, а на содержание подследственных, подсудимых и отбывающих наказание — денег нет. В таких же условиях содержатся и политзаключенные, которые, по сути, ни в чем не виноваты. Да даже если люди нарушили закон, они не могут в наше время содержаться в таких условиях. Это рассадник болезней. Люди выйдут на свободу, если доживут, и будут заражать окружающих. А с медициной на Украине тоже большие проблемы», — отметил собеседник ФАН.

Экс-депутат Рады снова призвал Зеленского заканчивать с войной и уделить внимание тому, что происходит внутри страны.