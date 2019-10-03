Вооруженный ножом мужчина напал на полицейский участок в Париже, есть жертвы

Париж, 3 октября. Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов в парижском полицейском участке. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как отмечает телевизионный канал BFMTV, злоумышленник был вооружен керамическим ножом, которым нанес ранения пятерым полицейским в здании парижской префектуры полиции. Согласно данным канала, нападавшего ликвидировали на месте.

Paris: un policier tué dans une agression au couteau à la Préfecture de police, l'assaillant abattu https://t.co/iwcCc5HVYX pic.twitter.com/KIorq0qaLk — BFMTV (@BFMTV) 3 октября 2019 г.

По словам представителя профсоюза, в ходе атаки один из полицейских мог получить смертельное ранение. Он также уточнил, что в настоящее время мотивы нападавшего неизвестны. Не исключается, что злоумышленник атаковал полицейских «в состоянии аффекта».

Согласно данным других СМИ, злоумышленник успел смертельно ранить двух сотрудников полиции.

В настоящее время другие подробности происшествия не приводятся.